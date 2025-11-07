11:13  07 листопада
07 листопада 2025, 11:36

"Хайп за 34 тисячі": у Києві молодика покарали за російські пісні у формі поліцейського

07 листопада 2025, 11:36
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Столичні правоохоронці виявили у соцмережах відео, на якому 20-річний киянин у формі поліцейського виконував російські пісні з ненормативною лексикою

Про це повідомила Поліція Києва, передає RegioNews.

Як пояснив сам молодик, він робив це заради хайпу та для збільшення кількості підписників.

Поліція склала проти нього адміністративний протокол за статтею 184-3 КУпАП – незаконне використання ознак належності до Національної поліції України.

Порушнику загрожує штраф до 34 тисяч гривень.

У відомстві наголосили, що використання поліцейської форми, знаків розрізнення чи іншої атрибутики без законних підстав є порушенням закону і тягне адміністративну відповідальність.

Нагадаємо, влітку столична поліція притягнула до відповідальності батьків двох 15-річних підлітків, які знімали розважальне відео у поліцейській формі та публікували його в соцмережах. З дітьми провели профілактичну бесіду, а на їхніх батьків склали адмінпротоколи.

