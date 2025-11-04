У Києві оновили графіки відключень світла: з'явилися нові обмеження для деяких абонентів

У Києві оновили графіки відключень електропостачання через складні погодні умови та технічні проблеми. Деяким абонентам, які не планували відключень, зокрема, в черзі 1.2, було обмежено постачання електроенергії

Про це повідомляє ДТЕК, передає RegioNews.

Зміни були необхідні через додаткові навантаження на електромережу. Відомо, що деякі райони міста були підключені до електропостачання поза чергою через виникнення непередбачених технічних ситуацій, що вплинули на графіки відключень.

Киянам, що потрапили під ці обмеження, рекомендовано запастися необхідними побутовими речами на випадок відключень, а також слідкувати за новинами щодо оновлень у графіках.

Нагадаємо, раніше енергетики говорили про те, що обмеження можуть бути змінені в будь-який час доби. Тому варто стежити за офіційними сторінками операторів. Крім того, українців закликали ощадливо користуватися електроенергією.