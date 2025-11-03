16:48  03 листопада
У Львові вщент згорів трамвай: відео інциденту
14:09  03 листопада
Погода в Україні різко зміниться
13:47  03 листопада
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
03 листопада 2025, 19:09

У Києві та в регіонах втретє за день оголосили тривогу через балістику

03 листопада 2025, 19:09
ілюстративне фото: з відкритих джерел
В столиці та низці регіонів України ввечері понеділка, 3 листопада, знову було оголошено сигнал повітряної тривоги

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили.

Як зазначається, сьогодні це вже втретє у столиці оголошують тривогу через загрозу балістичного удару.

Спершу сигнал повітряної тривоги було поширився на низку областей України. А згодом, о 18:25 – тривогу було оголошено у Києві.

За даними Повітряних сил, наразі існує загроза балістичного удару з двох напрямків. Ворог міг завдати обстрілу з півдня та північного сходу.

Згодом в Києві та по областях почали оголошувати відбій тривоги.

Нагадаємо, вночі 3 листопада РФ атакувала Україну "Іскандерами", "Кинджалами" та "шахедами". На жаль, зафіксовано влучання ракет та 20 дронів на 11 локаціях.

