Тренер з джиу-джитсу, якого підозрюють у зґвалтуванні 11-річної вихованки, може бути причетним до інших випадків насильства, — ЗМІ

Підозрюваний у зґвалтуванні 11-річної дівчинки тренер з джиу-джитсу Віктор Горбовський може бути причетним і до інших випадків сексуального насильства щодо дітей

Про це повідомляють джерела видання "Україна Сейчас", передає RegioNews.

За наявною інформацією, Горбовський працював тренером із джиу-джитсу у спортивному клубі "Геркулес" у Голосіївському районі Києва, а також був головою Запорізької федерації джиу-джитсу.

Не виключено, що від дій підозрюваного могли постраждати й інші вихованці спортивних клубів у Києві та Запоріжжі.

Якщо ви або ваші знайомі постраждали від дій фігуранта чи маєте інформацію, що може допомогти слідству, — звертайтесь до поліції.

Нагадаємо, у столиці під варту відправили тренера з джиу-джитсу. Він отримав про підозру в сексуальному насильстві. За даними слідства, коли 37-річний тренер після індивідуального тренування залишився наодинці з дитиною, він скористався її довірою: він роздягнув її та зґвалтував.