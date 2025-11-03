14:09  03 листопада
Погода в Україні різко зміниться
13:47  03 листопада
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
08:38  03 листопада
У Дніпрі під час атаки містяни не змогли потрапити до метро
UA | RU
UA | RU
03 листопада 2025, 12:45

У Києві головна бухгалтерка компанії привласнила понад 8,5 млн гривень та купила собі квартиру

03 листопада 2025, 12:45
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили фінансові махінації головної бухгалтерки столичної фірми, що займається оптовою торгівлею

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, протягом року працівниця, маючи доступ до фінансових ресурсів компанії, вносила неправдиві відомості в облікові документи та здійснювала несанкціоновані перекази на підконтрольні рахунки.

Таким чином головбух привласнила понад 8,5 млн грн компанії. Незаконно отримані кошти вона витратила на придбання квартири в Києві та інші особисті витрати.

Підозру фігуранці повідомили за трьома статтями Кримінального кодексу України. їй загрожує до 12 років тюрми.

У Києві головка бухгалтерка компанії привласнила понад 8,5 млн гривень та купила собі квартиру

Раніше повідомлялося, що у Києві правоохоронці повідомили про підозри 12 посадовцям комунальних підприємств і районних адміністрацій, а також двом керівникам підрядних організацій. Через службову недбалість та корупційні схеми бюджет столиці зазнав збитків майже у 73 мільйони гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ затримання поліція
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Троє жителів Сумщини втратили за один клік понад 130 тис. грн – шахраї діяли через TikTok
03 листопада 2025, 15:12
У Дніпрі судитимуть чоловіка за злочин сексуального характеру проти 7-річної дівчинки
03 листопада 2025, 14:56
Супермісяць над Україною: коли і як його побачити
03 листопада 2025, 14:50
На Дніпропетровщині під час церемонії нагородження військових окупанти вдарили балістикою: наслідки атаки
03 листопада 2025, 14:41
З Вірменії до України повернули афериста, який обікрав волонтерів та військових на понад 20 млн грн
03 листопада 2025, 14:11
Погода в Україні різко зміниться
03 листопада 2025, 14:09
На Дніпропетровщині дрони РФ знищили склад популярних чипсів і сухариків
03 листопада 2025, 14:00
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
03 листопада 2025, 13:47
Старт опалювального сезону на Харківщині: тепло отримали понад 250 будинків
03 листопада 2025, 13:39
Україна отримала нові ракети Storm Shadow для ударів по РФ – Bloomberg
03 листопада 2025, 13:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Пекар
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »