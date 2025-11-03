Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, протягом року працівниця, маючи доступ до фінансових ресурсів компанії, вносила неправдиві відомості в облікові документи та здійснювала несанкціоновані перекази на підконтрольні рахунки.

Таким чином головбух привласнила понад 8,5 млн грн компанії. Незаконно отримані кошти вона витратила на придбання квартири в Києві та інші особисті витрати.

Підозру фігуранці повідомили за трьома статтями Кримінального кодексу України. їй загрожує до 12 років тюрми.

Раніше повідомлялося, що у Києві правоохоронці повідомили про підозри 12 посадовцям комунальних підприємств і районних адміністрацій, а також двом керівникам підрядних організацій. Через службову недбалість та корупційні схеми бюджет столиці зазнав збитків майже у 73 мільйони гривень.