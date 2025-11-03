У Києві головна бухгалтерка компанії привласнила понад 8,5 млн гривень та купила собі квартиру
Правоохоронці викрили фінансові махінації головної бухгалтерки столичної фірми, що займається оптовою торгівлею
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За даними слідства, протягом року працівниця, маючи доступ до фінансових ресурсів компанії, вносила неправдиві відомості в облікові документи та здійснювала несанкціоновані перекази на підконтрольні рахунки.
Таким чином головбух привласнила понад 8,5 млн грн компанії. Незаконно отримані кошти вона витратила на придбання квартири в Києві та інші особисті витрати.
Підозру фігуранці повідомили за трьома статтями Кримінального кодексу України. їй загрожує до 12 років тюрми.
Раніше повідомлялося, що у Києві правоохоронці повідомили про підозри 12 посадовцям комунальних підприємств і районних адміністрацій, а також двом керівникам підрядних організацій. Через службову недбалість та корупційні схеми бюджет столиці зазнав збитків майже у 73 мільйони гривень.