Скандал навколо ТРЦ Gulliver: "Ощадбанк" пояснив причину закриття

Ввечері 30 жовтня ТРЦ Gulliver тимчасово припинив роботу. Причиною стало забезпечення безпеки відвідувачів та орендарів комплексу після зміни власника

Про це повідомила пресслужба "Ощадбанку", передає RegioNews.

Фінустанова пояснила, що 26 липня держава офіційно зареєструвала право власності на Gulliver за консорціумом "Ощадбанку" (80%) та "Укрексімбанку" (20%).

"Це стандартна процедура звернення стягнення на заставу – попередній власник ТОВ "ТРИ О" не виконав своїх кредитних зобов’язань перед банками", – йдеться у повідомленні.

Після передачі управління була сформована команда для відновлення договорів з комунальними службами та орендарями, почали надходити орендні платежі, які спрямовуються на фінансування економіки України.

"Однак представники ТОВ "ТРИ О" перешкоджають нормальному функціонуванню комплексу: блокують доступ до технічних приміщень, не передають документацію та системи управління, навмисно перевантажують енергосистему, що може призвести до аварій та загрози безпеці людей", – наголосили в банку.

Консорціум фінустанов звернувся до правоохоронних органів та військової адміністрації, ініціювавши всі необхідні юридичні дії для захисту прав держави та безпеки громадян.

Дата відновлення роботи Gulliver буде повідомлена додатково. Банки закликають відвідувачів і орендарів з розумінням поставитися до ситуації.

Нагадаємо, сьогодні у Києві поліція оточила один із найбільших і найвідоміших ТРЦ.

Скандал довколо ТРЦ: подробиці

ТРЦ Gulliver – один із найбільших та найвідоміших торгово-розважальних центрів у центрі Києва, відкритий у 2013 році. Комплекс включає торгівельну, розважальну та офісну частини.

У 2019-2021 роках компанію-власника ТРЦ підозрювали в ухиленні від сплати податків на майже 146 млн грн.

У квітні 2024 року майно ТРЦ було арештовано в межах кримінального провадження.

У червні 2024 року комплекс передано в управління АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів).

У серпні 2025 року держбанки ("Ощадбанк" і "Укрексімбанк") заявили про проблеми з передачею об’єкта попереднім власником.

За даними джерел Forbes в "Ощадбанку" та НБУ, фактичним власником ТРЦ вважають Віктора Поліщука, який надавав особисту поруку за кредит. У 2020 році він намагався домовитися про реструктуризацію боргу, про що анонімно повідомив менеджер одного з державних банків.

Офіційно власником комплексу була компанія "Три О" В’ячеслава Ігнатенка. Поліщук, відомий як колишній власник мережі"Ельдорадо" та банку "Михайлівський", який збанкрутував у 2016 році, перебуває під санкціями РНБО з 2025 року.

Джерела в "Укрексімбанку" повідомили, що у разі остаточного стягнення комплексу банки планують його продати. Нинішній власник Gulliver оскаржує передачу ТРЦ державним банкам.