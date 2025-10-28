"Екшн" на Дарницькій площі: чоловік у стилі "Рембо" розніс авто та влаштував бійку просто посеред дороги, — соцмережі

У Києві на Дарницькій площі очевидці зняли на відео чоловіка, який агресивно поводився на проїжджій частині. За словами свідків, він розбив автомобіль і вступив у бійку просто серед дороги

Про це стало відомо із місцевих каналів, передає RegioNews.

На кадрах, що ширяться у соцмережах, видно, як чоловік без сорочки, схожий на персонажа з бойовиків 80-х, кидається на перехожих і транспорт. Люди порівняли його з "Рембо" через нестримну поведінку.

Поліція вже з’ясовує обставини інциденту. За попередніми даними, чоловік міг перебувати у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

У соцмережах відео події викликало жваве обговорення — користувачі жартують, що "такого драйву на Дарниці давно не бачили".

Нагадаємо, у Києві невідомий чоловік вибірково ріже шини автомобілів. За останні дні кількість постраждалих власників автівок уже сягнула дев’яти.