У Києві горить фабрика Roshen

Фото: скриншот

В суботу, 6 вересня, у Києві спалахнула пожежа на кондитерській фабриці Roshen на Деміївці

Про це передає RegioNews із посиланням на телеграм-канали.

Наразі офіційної інформації щодо подробиць пожежі та причини займання немає.

Нагадаємо, ввечері 31 серпня в Індустріальному районі Харкова сталася масштабна пожежа на підприємстві. Вогонь охопив обладнання, облицювання та дах на площі близько 900 кв. метрів.