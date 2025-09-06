12:46  06 вересня
У Києві горить фабрика Roshen
15:51  05 вересня
На вихідних в Україні буде по-літньому тепло
11:50  06 вересня
Смертельна ДТП в Одесі: загинув пішохід, постраждали пасажири авто
06 вересня 2025, 12:46

У Києві горить фабрика Roshen

06 вересня 2025, 12:46
Фото: скриншот
Читайте также
В суботу, 6 вересня, у Києві спалахнула пожежа на кондитерській фабриці Roshen на Деміївці

Про це передає RegioNews із посиланням на телеграм-канали.

Наразі офіційної інформації щодо подробиць пожежі та причини займання немає.

Нагадаємо, ввечері 31 серпня в Індустріальному районі Харкова сталася масштабна пожежа на підприємстві. Вогонь охопив обладнання, облицювання та дах на площі близько 900 кв. метрів.

