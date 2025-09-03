Фото: Нацполіція

Троє чоловіків у Солом'янському районі столиці нападали на людей. Вони били потерпілих та крали їхні речі

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Зловмисниками виявились жителі Кіровоградської області віком від 24 до 29 років. У темний час доби вони нападали на жителів столиці, били людей та крали мобільні телефони.

Соломʼянський районний суд визнав трьох фігурантів винним. Їх засудили до 8 років позбавлення волі.

