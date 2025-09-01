19:33  01 вересня
Українські військові звільнили важливий населений пункт на Донеччині
17:06  01 вересня
У Дії з’явився штучний інтелект
14:28  01 вересня
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
01 вересня 2025, 19:40

Без рекордів, але з контрастами: яким був серпень у Києві

01 вересня 2025, 19:40
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У серпні середньомісячна температура повітря в Києві склала +20,2°C, що на 0,2°C нижче за кліматичну норму

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає RegioNews.

Найхолодніше було 25 серпня – температура опустилась до +9,9°C.

Найтепліше – 31 серпня, коли зафіксували +33,1°C.

За місяць у столиці випало 48 мм опадів, що становить 86% місячної норми.

Нагадаємо, у вівторок, 2 вересня, в Україні переважатиме суха сонячна погода. За прогнозами синоптиків, у східній частині залишки атмосферного фронту зумовлять дощі і навіть грози.

Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
01 вересня 2025, 14:28
01 вересня 2025
