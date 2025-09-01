Без рекордів, але з контрастами: яким був серпень у Києві
У серпні середньомісячна температура повітря в Києві склала +20,2°C, що на 0,2°C нижче за кліматичну норму
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає RegioNews.
Найхолодніше було 25 серпня – температура опустилась до +9,9°C.
Найтепліше – 31 серпня, коли зафіксували +33,1°C.
За місяць у столиці випало 48 мм опадів, що становить 86% місячної норми.
Нагадаємо, у вівторок, 2 вересня, в Україні переважатиме суха сонячна погода. За прогнозами синоптиків, у східній частині залишки атмосферного фронту зумовлять дощі і навіть грози.
01 вересня 2025, 14:28
01 вересня 2025
