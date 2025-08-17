Ілюстративне фото

У Києві вдень 17 серпня почули стрілянину. У соцмережах місцеві жителі писали про гучні звуки

Про це повідомляє obozrevatel, передає RegioNews.

17 серпня у Києві багатьох місцевих жителів налякала стрілянина з автомобілів. Гучні звуки доходили до Поштової площі. У місцевих Telegram-каналах писали про стрілянину, проте згодом все виявилось не так.

Насправді, як з'ясувалось, це була несправжня стрілянина: у столиці знімали український бойовик.

Відомо, що це фільм під назвою "Кіллхаус". Режисером виступив Любовир Левицький. Побачити цю стрічку в кінотеатрах можна буде вже восени.

