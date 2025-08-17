У столиці пролунали постріли: що сталось насправді
У Києві вдень 17 серпня почули стрілянину. У соцмережах місцеві жителі писали про гучні звуки
Про це повідомляє obozrevatel, передає RegioNews.
17 серпня у Києві багатьох місцевих жителів налякала стрілянина з автомобілів. Гучні звуки доходили до Поштової площі. У місцевих Telegram-каналах писали про стрілянину, проте згодом все виявилось не так.
Насправді, як з'ясувалось, це була несправжня стрілянина: у столиці знімали український бойовик.
Відомо, що це фільм під назвою "Кіллхаус". Режисером виступив Любовир Левицький. Побачити цю стрічку в кінотеатрах можна буде вже восени.
Нагадаємо, раніше у Тернополі невідомі влаштували стрілянину біля дитячого майданчика. Правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.
