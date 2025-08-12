07:28  12 серпня
12 серпня 2025, 10:49

У Києві ділок за $15-25 тисяч оформлював фейкові довідки ВЛК для ухилення від служби

12 серпня 2025, 10:49
Фото: поліція
Киянин пропонував чоловікам призовного віку підроблені довідки військово-лікарської комісії з діагнозами, що звільняють від служби

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, фігурант підшукував "клієнтів" серед чоловіків призовного віку та за 15-25 тисяч доларів обіцяв оформити підроблені документи про непридатність до служби.

Правоохоронці задокументували, як киянин пообіцяв 28-річному чоловіку "вирішити питання" за 15 тисяч доларів. Він отримав половину суми – після чого правоохоронці його затримали. У ділка вилучили підроблений висновок ВЛК, у якому зазначалося, що чоловік має "невиліковні захворювання опорно-рухового апарату".

Під час обшуку в квартирі зловмисника вилучили понад 20 печаток на ім’я лікарів різних медичних установ, штампи територіальних центрів комплектування, близько сотні копій документів клієнтів, підроблені довідки ВЛК та чорнові записи.

Ділка затримали. Йому оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на рішення службової особи, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).

Затриманому загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Черкащині викрили жінку, яка обіцяла чоловіку вплинути на ТЦК. Вона планувала зробити документи, які свідчать про нібито приналежність до релігійної організації, а також дозвільні документи територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які нададуть йому право виїхати за кордон.

Київ хабар ВЛК підробка довідка ухилення від служби
