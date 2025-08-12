Фото: БЭБ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности .

По данным следствия, чиновник выдал приказы, на основании которых подчиненным безосновательно начислили и выплатили более 15 миллионов гривен дополнительного денежного вознаграждения.

Экс-служащему инкриминируют небрежное отношение к службе, что привело к тяжелым последствиям (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области разоблачили должностных лиц воинской части, незаконно начислявших "боевые" выплаты на сумму почти 8 млн грн. Чиновникам сообщили о подозрении.