В Киеве объявили подозрение экс-начальнику воинской части, нанесшему государству более 15 млн грн убытков
Правоохранители сообщили о подозрении бывшему начальнику 23-й военной санитарной летучки Командование Медицинских сил ВСУ
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.
По данным следствия, чиновник выдал приказы, на основании которых подчиненным безосновательно начислили и выплатили более 15 миллионов гривен дополнительного денежного вознаграждения.
Экс-служащему инкриминируют небрежное отношение к службе, что привело к тяжелым последствиям (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области разоблачили должностных лиц воинской части, незаконно начислявших "боевые" выплаты на сумму почти 8 млн грн. Чиновникам сообщили о подозрении.
