Про це передає RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки .

За даними слідства, посадовець видав накази, на підставі яких підлеглим безпідставно нарахували та виплатили понад 15 мільйонів гривень додаткової грошової винагороди.

Ексслужбовцю інкримінують недбале ставлення до служби, що призвело до тяжких наслідків (ч. 4 ст. 425 КК України). Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Миколаївщині викрили посадовців військової частини, які незаконно нараховували "бойові" виплати на суму майже 8 млн грн. Посадовцям повідомили про підозру.