Ілюстративне фото: pixabay

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

На початку липня 41-річна мешканка столиці звернулася до поліції та повідомила, що, перебуваючи на території дитячого майданчика біля свого будинку, вона стала жертвою нападу: невідомий чоловік підійшов, вихопив з її рук мобільний телефон і втік.

Правоохоронці встановили особу нападника та затримали його неподалік місця злочину. У 47-річного чоловіка вилучили викрадений телефон вартістю близько 20 тисяч гривень.

З’ясувалося, що фігурант уже мав кримінальне минуле – у 2020 році він спалив автомобіль своєї колишньої дружини та її нового чоловіка, за що отримав 4 роки ув’язнення.

Затриманому оголосили підозру за грабіж. Наразі справу передали до суду.

Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали чоловіка, який пограбував таксиста. Пасажир накинув водієві таксі на шию шнурівку, душив до втрати свідомості, а потім вдарив по голові, забрав телефон і втік.