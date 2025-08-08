Фото: прокуратура

Деснянська окружна прокуратура Києва подала до суду позов, у якому просить зобов’язати Київську міську державну адміністрацію ліквідувати несанкціоновані сміттєзвалища у Деснянському районі столиці

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури .

На ділянках площею понад 4,7 га вздовж вулиці Пухівської тривалий час накопичувалися будівельні та побутові відходи. Звалище розташоване поруч з озером Алмазне, що створює ризик забруднення водойми шкідливими речовинами.

За даними прокуратури, КМДА, яка відповідає за ліквідацію подібних звалищ, не вжила необхідних заходів, що свідчить про її бездіяльність.

Суд уже відкрив провадження за цим позовом. Це другий аналогічний позов Деснянської окружної прокуратури до КМДА – ще один стосується сміттєзвалища на вулиці Меліоративній.

Нагадаємо, 5 серпня у місті Ржищів на Київщині спалахнула пожежа на стихійному сміттєзвалищі. До гасіння сміття залучались пʼятеро рятувальників.