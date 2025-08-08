06:09  08 серпня
Продаж фальсифікованого алкоголю та цигарок на Київщині та Хмельниччині: справу передали до суду
03:15  08 серпня
Арт-об'єкт із Дніпропетровщини отримав визнання за кордоном
02:20  08 серпня
У Запоріжжі розповіли про наслідки пожежі в заповіднику "Хортиця"
UA | RU
UA | RU
08 серпня 2025, 08:19

КМДА через суд змушують прибрати стихійні сміттєзвалища на Троєщині

08 серпня 2025, 08:19
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

Деснянська окружна прокуратура Києва подала до суду позов, у якому просить зобов’язати Київську міську державну адміністрацію ліквідувати несанкціоновані сміттєзвалища у Деснянському районі столиці

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

На ділянках площею понад 4,7 га вздовж вулиці Пухівської тривалий час накопичувалися будівельні та побутові відходи. Звалище розташоване поруч з озером Алмазне, що створює ризик забруднення водойми шкідливими речовинами.

За даними прокуратури, КМДА, яка відповідає за ліквідацію подібних звалищ, не вжила необхідних заходів, що свідчить про її бездіяльність.

Суд уже відкрив провадження за цим позовом. Це другий аналогічний позов Деснянської окружної прокуратури до КМДА – ще один стосується сміттєзвалища на вулиці Меліоративній.

Нагадаємо, 5 серпня у місті Ржищів на Київщині спалахнула пожежа на стихійному сміттєзвалищі. До гасіння сміття залучались пʼятеро рятувальників.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
КМДА сміття Сміттєзвалище Троєщина суд прокуратура
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
Ворожі дрони вночі вдарили по Одещині: виникла пожежа, постраждав охоронець АЗС
08 серпня 2025, 09:15
Масове отруєння дітей у таборі на Львівщині: медики назвали ймовірну причину
08 серпня 2025, 08:56
У Дніпрі зупинили незаконне будівництво елітного ЖК у центрі міста
08 серпня 2025, 08:43
РФ вночі атакувала Україні 108 "Шахедами" і реактивними дронами: як відпрацювала ППО
08 серпня 2025, 08:29
На Дніпропетровщині авто врізалося в дерево: одного пасажира деблокували рятувальники
08 серпня 2025, 08:27
Двоє загиблих на Запоріжжі: окупанти завдали понад 500 ударів за добу
08 серпня 2025, 08:12
Білий дім готує зустріч Трампа, Зеленського та Путіна, – ЗМІ
08 серпня 2025, 07:58
Британія змінює політику щодо біженців: українцям відмовляють у захисті
08 серпня 2025, 07:56
"Мир" під умовами: як Росія перехоплює ініціативу
08 серпня 2025, 07:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Всі публікації »
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »