12:43  07 серпня
У Черкасах із МакДональдса винесли пораненого на ношах
09:57  07 серпня
Смертельна ДТП на Львівщині: загинули мотоцикліст і пішохід
08:12  07 серпня
В Україні — надзвичайний рівень пожежної небезпеки: які області у зоні ризику
UA | RU
UA | RU
07 серпня 2025, 15:26

Апеляційний суд у Києві засудив чоловіка до довічного ув’язнення за вбивство та два зґвалтування

07 серпня 2025, 15:26
Читайте также на русском языке
Фото: pixabay
Читайте также
на русском языке

Апеляційний суд посилив вирок чоловікові за вбивство, зґвалтування та розбій

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Раніше Шевченківський райсуд Києва призначив 38-річному чоловіку 15 років тюрми. Його судили за вбивство, зґвалтування та розбій.

За інформацією правоохоронців, зловмисник під час конфлікту завдав опоненту 23 удари лопатою, а потім зґвалтував його. Від отриманих травм чоловік помер.

Іншого постраждалого фігурант побив і також зґвалтував, коли той був без свідомості. Після цього нападник забрав речі жертви та залишив побитого чоловіка без допомоги в небезпечному для життя стані.

Шевченківський райсуд визнав обвинуваченого винним за частиною статей, вважаючи зґвалтування другого потерпілого недоведеним. Втім, прокурори оскаржили це рішення.

За результатами перегляду справи в апеляційному порядку зловмисника засудили до довічного увʼязнення.

Нагадаємо, у липня на Сумщині затримали чоловіка, який жорстоко розправився з 17-річною дівчиною. Нелюд зґвалтував її та вбив. Тіло дівчини знайшли у лісосмузі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ убивство суд вирок згвалтування
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
Метеорний потік Персеїди: коли українці зможуть побачити зорепад
07 серпня 2025, 15:44
У Кам’янському онук вбив бабусю швейною машинкою під час сварки
07 серпня 2025, 15:41
У Києві отримав підозру заступник директора Київводоканалу
07 серпня 2025, 15:35
7 виробничих ліній і товар на 50 мільйонів: викрито масштабне підпільне виробництво і мережу продажу
07 серпня 2025, 15:24
Три основних сценарії розвитку подій на зустрічі Трампа з путіним
07 серпня 2025, 15:16
Продаючи товар в інтернеті, житель Тернопільщини втратив майже 60 тисяч гривень
07 серпня 2025, 15:07
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
07 серпня 2025, 14:59
Прифронтова Куп'янщина знайшла 12 партнерів в Україні та за кордоном для спільних проєктів
07 серпня 2025, 14:56
Обережно: фейкові судові повістки з вірусами надходять українцям на пошту
07 серпня 2025, 14:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »