Апеляційний суд посилив вирок чоловікові за вбивство, зґвалтування та розбій
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.
Раніше Шевченківський райсуд Києва призначив 38-річному чоловіку 15 років тюрми. Його судили за вбивство, зґвалтування та розбій.
За інформацією правоохоронців, зловмисник під час конфлікту завдав опоненту 23 удари лопатою, а потім зґвалтував його. Від отриманих травм чоловік помер.
Іншого постраждалого фігурант побив і також зґвалтував, коли той був без свідомості. Після цього нападник забрав речі жертви та залишив побитого чоловіка без допомоги в небезпечному для життя стані.
Шевченківський райсуд визнав обвинуваченого винним за частиною статей, вважаючи зґвалтування другого потерпілого недоведеним. Втім, прокурори оскаржили це рішення.
За результатами перегляду справи в апеляційному порядку зловмисника засудили до довічного увʼязнення.
Нагадаємо, у липня на Сумщині затримали чоловіка, який жорстоко розправився з 17-річною дівчиною. Нелюд зґвалтував її та вбив. Тіло дівчини знайшли у лісосмузі.