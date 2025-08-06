Фото: ГСЧС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС .

К спасателям поступило сообщение о пропавшем на водоеме человеке. На месте они достали из ставка тело утопленника. Им оказался 25-летний местный житель.

Обстоятельства гибели парня устанавливают специалисты.

Напомним, 27 июля в Запорожье дети обнаружили в воде тело мужчины. Погибшего достали из реки водолазы и передали правоохранителям.