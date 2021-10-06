11:59  06 октября
Во Львове в ближайшие две недели могут закрыть школы
08:44  06 октября
Разумков заявил, что пойдет в суд, если у него заберут депутатский мандат
08:09  06 октября
На Донбассе зафиксировали шесть нарушений: оккупанты снова били из запрещенных вооружений
UA | RU
UA | RU
06 октября 2021, 10:58 235

В Киеве отец изнасиловал дочь, угрожая убить ее

06 октября 2021, 10:58 235
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киеве отец изнасиловал 14-летнюю дочь, угрожая ей ножом и пистолетом

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что 2 октября 38-летний мужчина пригласил к себе домой 14-летнюю дочь для просмотра кинофильмов (супруги разведены, живут отдельно).

Находясь в квартире, мужчина, демонстрируя и угрожая применить предметы, внешне похожие на нож и пистолет, заставил несовершеннолетнюю дочь вступить с ним в половые отношения и изнасиловал ее.

За такое преступление мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Полтавщине мужчина насиловал шестилетнего мальчика и снимал это на телефон.

Киев инцидент ЧП изнасилование

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Интрига округа №197 на Черкащине: Три Голуба против двух Войцехивских
"Приватбанк" Papers. Какими будут последствия офшорного скандала для страны, Зеленского и его партии
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram