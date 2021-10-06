В Киеве отец изнасиловал дочь, угрожая убить ее
В Киеве отец изнасиловал 14-летнюю дочь, угрожая ей ножом и пистолетом
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу Киевской городской прокуратуры.
Отмечается, что 2 октября 38-летний мужчина пригласил к себе домой 14-летнюю дочь для просмотра кинофильмов (супруги разведены, живут отдельно).
Находясь в квартире, мужчина, демонстрируя и угрожая применить предметы, внешне похожие на нож и пистолет, заставил несовершеннолетнюю дочь вступить с ним в половые отношения и изнасиловал ее.
За такое преступление мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, ранее сообщалось, что на Полтавщине мужчина насиловал шестилетнего мальчика и снимал это на телефон.
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