В Киеве отец изнасиловал дочь, угрожая убить ее

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В Киеве отец изнасиловал 14-летнюю дочь, угрожая ей ножом и пистолетом

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что 2 октября 38-летний мужчина пригласил к себе домой 14-летнюю дочь для просмотра кинофильмов (супруги разведены, живут отдельно).

Находясь в квартире, мужчина, демонстрируя и угрожая применить предметы, внешне похожие на нож и пистолет, заставил несовершеннолетнюю дочь вступить с ним в половые отношения и изнасиловал ее.

За такое преступление мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Полтавщине мужчина насиловал шестилетнего мальчика и снимал это на телефон.