Сергій Притула знову став батьком та показав перші фото з дитиною

фото: Facebook/Сергій Притула

Про поповнення в родині Притула розповів у своїх соцмережах, передає RegioNews.

За його словами, хлопчик з'явився на світ у день, коли Україна — зокрема столиця — знову оплакувала жертв російського ракетного удару. Ця трагічна обставина, зізнається Притула, не дозволила відчути повну радість, але водночас символізує силу українського духу та здатність до життя попри війну.

"Поява Марка, як і будь-якої іншої дитини в Україні, — це щось, що наперекір планам і бажанням ворогів. Ми були, ми є, ми будемо", — написав Притула.

Він подякував дружині Катерині за здійснення спільної мрії, медикам — за чуйність і турботу, а Силам оборони України — за захист нового життя. Також зазначив, що хлопчик "не створював мамі клопотів під час пологів".

Сергій Притула з новонародженим сином. Фото: Instagram/siriy_ua

"Щасливої долі, Марко! Як би далі не було складно, але ти народився у найкращій країні на планеті Земля. Тож вирости її гідним сином!" — додав Сергій.

Для родини це вже третя дитина — подружжя також виховує доньок Соломію і Стефанію. Від попереднього шлюбу з Юлією Андрійчук — у шоумена є син Дмитро. Цього року хлопець закінчив школу з відзнакою.

Нагадаємо, у червні ведуча та зірка українського телебачення Леся Нікітюк вперше стала мамою. Телеведуча народила сина. Батьком хлопчика є військовослужбовець Дмитро Бабчук.