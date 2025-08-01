Фото: ГСЧС

В Киеве продолжает увеличиваться число людей, погибших в результате российского удара ночью 31 июля

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС .

Из-под завалов дома в Святошинском районе спасатели извлекли тело 27-й жертвы.

Число пострадавших пока остается неизменным – 159 человек, среди которых 16 детей.

Аварийно-спасательные работы в Святошинском районе продолжаются. По состоянию на 8:10 спасатели разобрали около 70% разрушенных конструкций дома.

Напомним, что в ночь на 31 июля россияне атаковали столицу ракетами и беспилотниками. Последствия атаки были зафиксированы в 27 локациях в 4 районах Киева. Ранения получили десятки человек.

В течение ночи и утром 1 августа в Святошинском районе столицы спасатели извлекли из-под завалов дома еще 10 тел погибших, среди них – двухлетний ребенок.

В Киеве в пятницу, 1 августа, отменили все развлекательные мероприятия. В городе объявлен День траура.