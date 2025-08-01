Фото: ДСНС

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС .

З-під завалів будинку у Святошинському районі рятувальники дістали тіло 27-ї жертви.

Кількість постраждалих поки залишається незмінною – 159 людей, серед яких 16 дітей.

Аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі тривають. Станом на 8:10 рятувальники розібрали близько 70% зруйнованих конструкцій будинку.

Нагадаємо, що в ніч на 31 липня росіяни атакували столицю ракетами та безпілотниками. Наслідки атаки зафіксували у 27 локаціях у 4 районах Києва. Поранення отримали десятки людей.

Протягом ночі та вранці 1 серпня у Святошинському районі столиці рятувальники дістали з-під завалів будинку ще 10 тіл загиблих, серед них – дворічна дитина.

У Києві в п'ятницю, 1 серпня, скасували всі розважальні заходи. У місті оголошений День жалоби.