Фото: ГСЧС

Число погибших в результате ночного удара по Киеву 31 июля увеличилось до 26

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС .

В ночь и утром 1 августа в Святошинском районе столицы спасатели получили из-под завалов жилого дома еще 10 тел погибших, среди них – двухлетний ребенок.

Таким образом, количество жертв российского удара по Киеву в ночь на 31 июля возросло до 26, из которых трое – дети.

По данным ГСЧС, пострадали 159 человек, в том числе 16 детей. Психологи службы оказали помощь 112 пострадавшим.

С места трагедии уже вывезли более 2000 тонн обломков. К ликвидации последствий привлечены 180 спасателей и 60 единиц техники. Работы продолжаются.

Напомним, что в ночь на 31 июля россияне атаковали столицу ракетами и беспилотниками. Последствия атаки были зафиксированы в 27 локациях в 4 районах Киева. Ранения получили десятки человек.

Ранее сообщалось о 16 погибших. Среди них – патрульная полицейская Лилия Степанчук.

В Киеве в пятницу, 1 августа, отменили все развлекательные мероприятия. В городе объявлен День траура.