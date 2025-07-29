Росіяни готували вбивство командира батальйону "Вовки Да Вінчі"

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Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, замах готувався Федеральною службою безпеки Російської Федерації, яка для цього завербувала жителя Дніпропетровщини, видаючи себе за представників СБУ.

Як пояснили у відомстві, це — приклад нової тактики ФСБ: агентурні операції "під чужим прапором", коли представники російської спецслужби видають себе за співробітників українських органів безпеки. У цьому випадку чоловік із Кам'янського, учасник АТО, був переконаний, що працює на СБУ і повинен "знешкодити ворожого коригувальника".

Псевдоспівробітниця СБУ вийшла на чоловіка через соцмережі та повідомила, що він нібито фігурує у кримінальній справі за "держзраду" через попереднє замовлення ліків з інтернет-магазину, який, за її словами, фінансує армію РФ. Для посилення психологічного тиску йому надіслали фальшиву повістку на допит до СБУ. Далі — "пропозиція" співпраці в обмін на закриття справи.

Використовуючи патріотичні переконання чоловіка, фсб-куратори переконали його, що він допомагає Службі безпеки України. Йому дали завдання орендувати квартиру в Києві, з якої можна було вести спостереження за нібито "зрадником", яким насправді був український військовий командир.

Згодом агент ФСБ передав координати схрону зі зброєю на околиці Києва. Там чоловік знайшов автомат Калашникова і продовжив стежити за українським офіцером. Вказівку на ліквідацію він отримав одразу після чергового ракетного удару по столиці, за який куратор із ФСБ намагався покласти відповідальність на командира ЗСУ.

Оперативники СБУ затримали виконавця, коли той вийшов на вулицю з автоматом. Під час обшуку у нього вилучили зброю та мобільний телефон, з якого велися контакти з ФСБ.

Затриманому оголошено підозру. Слідчі дії тривають.

СБУ наголошує, відомство не вербує осіб телефоном і не дає сумнівних або протиправних завдань.

У разі отримання підозрілих повідомлень або дзвінків від осіб, які представляються співробітниками СБУ, негайно звертайтесь на гарячу лінію: 0 800 501 або в чат-бот "Спали ФСБшника".

Нагадаємо, на Одещині судитимуть військовослужбовця, який наводив ворожі ракети на полігони. Правоохоронці встановили, що з початку 2025 року фігурант збирав інформацію та через знайомого за кордоном передавав дані для ФСБ РФ із роз'ясненням координат військового полігону та кількості військовослужбовців, які на ньому перебувають.