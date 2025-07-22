Фото: УНІАН

У соцмережах публікують фото з Києва, де через непогоду повалились дерева. Відомо, що п'ятеро містян постраждали

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

У Києві через погоду повалились дерева. Відомо, що декілька машин пошкоджені. Також у соціальних мережах жителі столиці писали про перебої зі зв'язком.

Представники міської влади повідомляли, що від непогоди постраждали люди. Відомо, що госпіталізували п'ятеро людей. Зокрема, 13-річну дитину.

Нагадаємо, раніше в Києві впало дерево на вулиці Михайла Грушевського, чим перекрило рух. На фото з місця подій можна побачити, що правоохоронці прибули на місце інциденту.