В Киеве после ракетно-дроновой атаки перекрыли движение на трех улицах
После ночной ракетно-дроновой атаки в Киеве перекрыли движение на нескольких улицах в Дарницком и Шевченковском районах
Об этом сообщила патрульная полиция города, передает RegioNews.
Закрытые для проезда улицы:
- Бориспольская (от переулка Надежды Светличной до улицы Вересневой);
- Юрия Ильенко (от улицы Дегтяревской до Митрофана Довнар-Запольского);
- Глыбочицкая (от улицы Сечевых Стрельцов до Лукьяновской).
Полиция призывает жителей учесть эти ограничения при планировании маршрутов.
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