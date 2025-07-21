У центрі Києва перекриють вулиці: що відомо

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Сьогодні у столиці тимчасово перекриють рух транспорту. Київ відвідають іноземні делегації

Про це повідомляє Управління державної охорони України, передає RegioNews.

Водіїв просять врахувати відповідну інформацію під час переміщення столицею.

"Шановні жителі та гості міста Києва! 21 липня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", — йдеться у повідомленні.