Фото: ГСЧС

В Запорожье произошла смертельная авария с ВАЗ. Водитель не справился с управлением и въехал в грузовик

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

ДТП произошло 18 июля в одном из районов Запорожья. Водитель ВАЗ не справился с управлением и въехал в припаркованный на обочине прицеп грузовика. Водителя "Жигулей" зажало металлическими конструкциями изуродованного авто.

Спасатели освобождали 51-летнего пострадавшего и передали медикам. Врачи боролись за его жизнь, однако, к сожалению, от полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи.

"Причины происшествия устанавливаются. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование", - сообщили спасатели.

Напомним, ранее в Черкасской области произошла смертельная авария. Внедорожник Lexus RX350 взлетел в кювет и опрокинулся. В автомобиле находились трое пассажиров: 61-летняя женщина, 12-летняя девочка и 3-летний мальчик. В результате ДТП женщина, которая была за рулем, погибла на месте. Пассажиров госпитализировали.