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Об этом сообщают мониторинговые Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

Российские войска накопили около тысячи беспилотных летательных аппаратов на всех точках запуска. Эксперты по мониторингу воздушной обстановки сообщают о возможном применении рекордного количества дронов в ближайшие дни.

Недавно Днепр подвергся массированному обстрелу в ночи с 16 на 17 июля, когда российские оккупанты запустили 64 дрона типа "Шахед" по всей Украине. В результате этой атаки в Днепре погиб один человек, есть и раненые. Силы противовоздушной обороны смогли уничтожить 22 вражеских беспилотника, однако часть дронов достигла своих целей.

Предыдущий обстрел столицы произошел 10 июля. После этого наблюдалась относительная тишина в воздушных атаках на Киев, некоторые наблюдатели связывают с пребыванием в столице спецпредставителя Трампа Кита Келлога. Дипломат уже покинул Украину позавчера.

Военные эксперты предупреждают, что в ближайшее время оккупанты могут провести сверхмощные атаки на украинские города.

Ранее сообщалось, Россия ударила по Днепропетровщине: ранены два человека, разрушены дома.