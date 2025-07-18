13:31  18 июля
В Одесской области исчез 9-летний мальчик
07:46  18 июля
Штормовое предупреждение: Украину накроют ливни и грозы
05:40  18 июля
На Житомирщине корова упала в очистное сооружение
UA | RU
UA | RU
18 июля 2025, 15:35

Россия накопила до 1000 дронов: возможна масштабная атака в ближайшее время

18 июля 2025, 15:35
Читайте також українською мовою
фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Мониторинговые каналы фиксируют признаки масштабной подготовки к воздушной атаке со стороны РФ

Об этом сообщают мониторинговые Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

Российские войска накопили около тысячи беспилотных летательных аппаратов на всех точках запуска. Эксперты по мониторингу воздушной обстановки сообщают о возможном применении рекордного количества дронов в ближайшие дни.

Недавно Днепр подвергся массированному обстрелу в ночи с 16 на 17 июля, когда российские оккупанты запустили 64 дрона типа "Шахед" по всей Украине. В результате этой атаки в Днепре погиб один человек, есть и раненые. Силы противовоздушной обороны смогли уничтожить 22 вражеских беспилотника, однако часть дронов достигла своих целей.

Предыдущий обстрел столицы произошел 10 июля. После этого наблюдалась относительная тишина в воздушных атаках на Киев, некоторые наблюдатели связывают с пребыванием в столице спецпредставителя Трампа Кита Келлога. Дипломат уже покинул Украину позавчера.

Военные эксперты предупреждают, что в ближайшее время оккупанты могут провести сверхмощные атаки на украинские города.

Ранее сообщалось, Россия ударила по Днепропетровщине: ранены два человека, разрушены дома.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
атака шахед УДАР Киев Днепр Россия война
У экс-нардепа арестовали активы на 1,5 млрд грн: деньги хранились в Люксембурге
18 июля 2025, 15:11
The Rasmus впервые за время войны выступит в Украине – концерт в Киеве уже 19 июля
18 июля 2025, 14:30
В Херсоне спасатели попали под повторный обстрел во время ликвидации пожара
18 июля 2025, 13:50
Все новости »
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
На строительстве фортификаций в Сумской области разворовали 27 млн
18 июля 2025, 16:40
10 народных депутатов получили подозрение. А что по остальным?
18 июля 2025, 16:22
"Борьба за Черное море": ГУР презентовало фильм об уникальных морских операциях
18 июля 2025, 16:16
В Тернопольской области микроавтобус сбил 21-летнюю девушку
18 июля 2025, 16:08
Наложение штрафов никогда не являлось основной целью деятельности ТЦК
18 июля 2025, 15:58
Украина вернула из оккупации группу детей: самой младшей — всего три года
18 июля 2025, 15:41
Непогода на Прикарпатье: три села остались без транспортного сообщения
18 июля 2025, 15:20
У экс-нардепа арестовали активы на 1,5 млрд грн: деньги хранились в Люксембурге
18 июля 2025, 15:11
В Закарпатье отец с сыном пытались переправить в Румынию четырех мужчин
18 июля 2025, 14:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Марианна Безуглая
Все блоги »