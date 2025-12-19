Эксперты прогнозируют замедление отгрузки украинской сои

Иллюстративное фото

Экспорт сои из Украины остается относительно активным. При этом специалисты прогнозируют замедление отгрузок. Стало известно, что на это повлияло

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

В аналитическом департаменте сельскохозяйственного кооператива ПУСК отметили, что на 15 декабря экспорт украинской сои составляет около 200 тысяч тонн. В конце месяца ожидают, что экспорт уже не будет столь интенсивным. По словам специалистов, коррекция на мировом рынке уже сказалась на украинских экспортных ценах.

"На прошлой неделе котировки в портах преимущественно не изменялись или демонстрировали незначительное снижение, формируясь в диапазоне 422-427 USD/т. В то же время внутренние переработчики продолжают удерживать высокие закупочные цены благодаря благоприятной маржинальности переработки и активно конкурируют с экспортерами за сырье", - отметили.

В первой половине января, полагают специалисты, рынок может скорректироваться. При этом уже в марте-мае следующего года прогнозируют вероятное удорожание сои.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине цены на рапс резко выросли из-за сокращения предложения и ожидания изменений в правилах экспорта. Объемы поставок за границу упали в десятки раз, а переработчики продолжают поднимать закупочные цены.