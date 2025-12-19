22:57  19 декабря
Россия нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесщины, есть погибшие и раненые
22:35  19 декабря
Центр Киева завтра перекроют: названная причина
20:59  19 декабря
В выходные в Украине будет облачно, без существенных осадков, но с туманами
UA | RU
UA | RU
19 декабря 2025, 23:50

Эксперты прогнозируют замедление отгрузки украинской сои

19 декабря 2025, 23:50
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Экспорт сои из Украины остается относительно активным. При этом специалисты прогнозируют замедление отгрузок. Стало известно, что на это повлияло

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

В аналитическом департаменте сельскохозяйственного кооператива ПУСК отметили, что на 15 декабря экспорт украинской сои составляет около 200 тысяч тонн. В конце месяца ожидают, что экспорт уже не будет столь интенсивным. По словам специалистов, коррекция на мировом рынке уже сказалась на украинских экспортных ценах.

"На прошлой неделе котировки в портах преимущественно не изменялись или демонстрировали незначительное снижение, формируясь в диапазоне 422-427 USD/т. В то же время внутренние переработчики продолжают удерживать высокие закупочные цены благодаря благоприятной маржинальности переработки и активно конкурируют с экспортерами за сырье", - отметили.

В первой половине января, полагают специалисты, рынок может скорректироваться. При этом уже в марте-мае следующего года прогнозируют вероятное удорожание сои.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине цены на рапс резко выросли из-за сокращения предложения и ожидания изменений в правилах экспорта. Объемы поставок за границу упали в десятки раз, а переработчики продолжают поднимать закупочные цены.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
аграрии экономика
Украина вынуждена будет платить ЕС 3 млрд евро ежегодных процентов за 90 млрд евро кредита
19 декабря 2025, 22:49
Украина заработала более 100 миллионов долларов на экспорте сливочного масла
18 декабря 2025, 23:30
Украина экспортировала мяса в миллиард долларов
17 декабря 2025, 23:50
Все новости »
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
Рождественская корзина в Украине подорожала: как изменились цены на продукты
19 декабря 2025, 23:30
Россия нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесщины, есть погибшие и раненые
19 декабря 2025, 22:57
Украина вынуждена будет платить ЕС 3 млрд евро ежегодных процентов за 90 млрд евро кредита
19 декабря 2025, 22:49
В Днепре военный удивил на авто под действиями наркотиков
19 декабря 2025, 22:45
Центр Киева завтра перекроют: названная причина
19 декабря 2025, 22:35
Сколько стоят наши дальнобойные дроновые атаки по РФ
19 декабря 2025, 22:20
На Волыни грузовик налетел на велосипедиста и опрокинулся
19 декабря 2025, 21:55
Стало известно, где могут пройти следующие мирные переговоры по Украине
19 декабря 2025, 21:21
В выходные в Украине будет облачно, без существенных осадков, но с туманами
19 декабря 2025, 20:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все публикации »
Сергей Фурса
Мария Берлинская
Юрий Касьянов
Все блоги »