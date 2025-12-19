Рождественская корзина в Украине подорожала: как изменились цены на продукты
В Украине в канун Рождества изменились цены на продукты. Цена на 12 постных блюд тоже стала больше
Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.
Специалисты подсчитали, что на 12 постных дел в декабре 2025 года придется потратить около 913,57 гривны. Это на 11% дороже, чем в прошлом году. При этом ряд овощей подешевел:
- капуста подешевела на 73%,
- морковь – на 63%, лук – на 58%,
- картофель – на 54%,
- свекла – на 51%.
Благодаря этому стали дешевле такие блюда как вареники с капустой, картофель с чесноком, винегрет. Постный борщ на 18% дешевле, чем в прошлом году.
Напомним, ранее эксперты считали, сколько придется потратить на новогодний стол. Цены на продукты для популярных блюд дороже, чем в прошлом году.
Почти 200 тыс грн: такая стоимость самого дорогого празднования Нового Года в Буковеле
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
