В Киеве врачу сообщили о подозрении из-за смерти пациента после инъекции

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Врачу частного медицинского центра в Оболонском районе столицы сообщили о подозрении в причинении смерти пациента в результате введения нейролептика без предварительных лабораторных исследований

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Киеве.

По информации правоохранителей, в медицинский центр в Оболонском районе обратился 36-летний местный житель из-за плохого самочувствия, связанного с употреблением алкоголя. Пострадавшему было назначено лечение в условиях стационара и, несмотря на отсутствие необходимых лабораторных исследований, были выписаны медицинские препараты.

Через несколько дней киевлянину, находившемуся в возбужденном состоянии, по указанию врача для "успокоения" был введен нейролептик, в результате действия которого состояние пациента резко ухудшилось и он потерял сознание и умер.

За ненадлежащее исполнение подозреваемым своих профессиональных обязанностей медику грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве заместитель руководителя медучреждения требовала взятку с раненого военного.