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10 июля 2025, 18:27

В Харьковской области разоблачили целый цех с "подакцизными подделками"

10 июля 2025, 18:27
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Фото: Нацполиция
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В Харьковской области правоохранители разоблачили масштабное производство поддельных марок. Это марки для алкогольных напитков

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили в Харьковской области масштабное производство поддельных акцизных марок для алкоголя. Речь идет о более чем 2,5 миллиона фальсифицированных марок акцизного налога с голографическими защитными элементами, которые по внешним признакам похожи на официальные и имеют высокую степень защиты.

Трех человек задержали. Среди них двое иностранцев. Также правоохранители изъяли промышленное оборудование, сырье, готовую продукцию и другие доказательства, подтверждающие факты незаконного производства подакцизной продукции.

"Идут следственные действия, направленные на установление других участников противозаконной схемы, ее заказчиков и каналов распространения поддельной продукции", - рассказали в прокуратуре.

Напомним, ранее в Одессе супруги наладили незаконный сбыт сигарет и алкоголя. Товар был связан с поддельными марками акцизного налога. Готовые "товары" они продавали через мессенджер в Viber, где регулярно размещали информацию об ассортименте продукции и ее стоимости. Заказы присылали по почте по всей Украине.

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