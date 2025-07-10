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10 июля 2025, 19:44

2,1 млн грн переплаты за технику: в Киеве подозревают чиновника КП "Информатика"

10 июля 2025, 19:44
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Фото: Киевская городская прокуратура
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По факту переплаты в более 2 млн гривен подозревают заместителя директора киевского коммунального предприятия

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Прокуроры Соломенской окружной прокуратуры Киева сообщили о подозрении заместителю генерального директора коммунального предприятия "Информатика" из-за служебной халатности, что привело к убыткам в размере 2,1 млн гривен для территориальной общины города.

По результатам экспертизы установлено, что КП "Информатика" закупило компьютерную технику по завышенным ценам, которые превышают рыночные показатели. Именно это повлекло финансовые потери для городского бюджета.

Подозреваемому инкриминируют нарушение, предусмотренное частью 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины. Сейчас прокуратура готовит ходатайство в суд с просьбой избрать меру пресечения и временно отстранить его от должности.

Деятельность КП "Информатика" является частью Департамента информационно-коммуникационных технологий Киевского городского совета. Расследование продолжается.

Напомним, в Киеве 37-летний мужчина обокрал банкоматы и обменники более чем на 16 млн гривен.

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