Фото: Київська міська прокуратура

За фактом переплати в понад 2 млн гривень підозрюють заступника директора київського комунального підприємства

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Прокурори Солом'янської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру заступнику генерального директора комунального підприємства "Інформатика" через службову недбалість, що призвела до збитків у розмірі 2,1 млн гривень для територіальної громади міста.

За результатами експертизи встановлено, що КП "Інформатика" закупило комп'ютерну техніку за завищеними цінами, які перевищують ринкові показники. Саме це спричинило фінансові втрати для міського бюджету.

Підозрюваному інкримінують порушення, передбачене частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Наразі прокуратура готує клопотання до суду з проханням обрати запобіжний захід і тимчасово відсторонити його від посади.

Діяльність КП "Інформатика" є частиною Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської ради. Розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві 37-річний чоловік обікрав банкомати та обмінники на понад 16 млн гривень.