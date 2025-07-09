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При поддержке Киевской городской прокуратуры Святошинский районный суд признал его виновным в преступлениях на общую сумму более 16 миллионов гривен

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В Киеве осудили 37-летнего мужчину, который в течение длительного времени совершал серию краж из банкоматов, пунктов обмена валют, терминалов самообслуживания и ювелирных магазинов.

По данным следствия, мужчина ночью проникал в торговые центры Святошинского района, где находились банкоматы и пункты обмена валют, а также в магазины и парикмахерские. Он похищал деньги и ценные вещи, которые затем сбывал. Злоумышленник пользовался профессиональным оборудованием и имел навыки, которые помогали ему избегать задержания в течение длительного времени. Однако во время очередной попытки проникнуть в один из торговых центров его задержали.

В суде подсудимый признал свою вину. По решению Святошинского районного суда Киева, ему назначили наказание в виде 11 лет заключения с конфискацией имущества. Расследование дела проводили следователи следственного управления ГУ Нацполиции в Киеве.

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