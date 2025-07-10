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10 июля 2025, 18:47

Потеряли полмиллиона: в столице будут судить инженера музея "Киевская крепость"

10 июля 2025, 18:47
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Фото: Нацполиция
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В столице инженера "Киевской крепости" объявили о подозрении. Теперь ему грозит заключение

Об этомсообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

В столице инженер музея "Киевская крепость" получил подозрение. Речь идет о переплате более полумиллиона гривен за проектно-сметную документацию.

Как рассказали в полиции, в 2023 году музей заключил договор с научно-исследовательским институтом, сотрудники которого должны были разработать научно-проектную документацию для реставрации и осуществления противоаварийных работ исторической достопримечательности — Капонира I-го полигона Госпитального укрепления Киевской крепости.

Однако подготовленная исполнителем проектно-сметная документация не отвечала требованиям законодательства. Как выяснилось, там существенно завысили цены на определенные работы. Притом что некоторые из этих работ не были выполнены вообще.

В результате местный бюджет потерял более полумиллиона гривен. Следователи сообщили о подозрении чиновнику. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, на Волыни будут судить директора коммунального предприятия. Он заключил договор на закупку электрической энергии. За год с поставщиком был подписан еще ряд дополнительных соглашений и соответствующие акты на безосновательное увеличение стоимости электроэнергии. Теперь ему грозит заключение до 12 лет.

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