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За деньги злоумышленники обещали помочь военнообязанному получить повестку с отсрочкой на несколько месяцев

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Прокуроры Оболонской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении двум мужчинам и посреднику по делу о коррупционной схеме, связанной с отсрочкой прохождения военно-врачебной комиссии.

Как установили следователи, в начале мая 37-летнего мужчину задержали сотрудники Оболонского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Понимая, что после прохождения ВВК его могут мобилизовать, он через знакомых начал искать людей, которые могут помочь отсрочить эту процедуру. Так он познакомился с двумя мужчинами, которые оценили свои услуги сначала в 600 долларов, а позже увеличили сумму до 1000 долларов. За эти деньги обещали выдачу повестки с датой явки через месяц или два.

Во время нескольких встреч военнообязанный передал посреднику 1600 долларов. Кроме того, ему сообщили, что за дополнительные 1000 долларов можно отсрочить прохождение ВВК, что дало бы время на оформление документов о непригодности к военной службе. Во время передачи этой суммы посредника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Организаторов схемы подозревают в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностным лицом, соединенном с вымогательством, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Посредника обвиняют в пособничестве этому преступлению (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Досудебное расследование проводили следователи Оболонского райуправления полиции ГУ Нацполиции в Киеве.

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