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10 июля 2025, 16:56

Знал об угрозе, но ничего не сделал: в Киеве объявили о подозрении чиновнику из-за подтопления станций метро

10 июля 2025, 16:56
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители объявили о подозрении чиновнику одного из департаментов за служебную халатность. Его действия стоили бюджету более 160 миллионов гривен

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В столице получил подозрение директор одного из департаментов за служебную халатность, из-за которой произошло подтопление тоннелей метрополитена.

Правоохранители рассказали, что этот чиновник был ответственен за контроль и координацию деятельности предприятий, согласно своим обязанностям, должен принимать участие в рассмотрении вопросов, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Он знал об угрозе аварийной ситуации, однако не принял никаких мер. Закрытие станций столичного метро, организация дублирующих маршрутов стоили бюджету более 164 миллионов гривен.

Напомним, в декабре 2023 года между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" произошла аварийная ситуация. Это привело к протеканию воды, попаданию песка и подтоплению. Из-за угрозы безопасности пассажиров пришлось полностью остановить движение поездов на отдельных участках синей ветки метро.

В декабре из-за этого шесть станций в Киеве закрыли на ремонт. Уже в марте 2024 года стало известно, что начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский написал заявление на увольнение.

В августе 2024 года сообщили, что строители в столице завершают восстановительные работы на перегоне между станциями метро "Демеевская" - "Лыбидская".

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