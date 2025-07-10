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10 июля 2025, 12:23

Более 700 тыс. грн убытков: бывшего заместителя мэра Киева подозревают в финансовых махинациях

10 июля 2025, 12:23
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Фото: иллюстративное
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Чиновника подозревают в служебной халатности, пособничестве и причастности к уклонению от военной службы

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Киевская городская прокуратура совместно со следователями Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему секретарю Киевсовета, который также занимал должность заместителя городского головы и был депутатом IX созыва. Ему инкриминируют уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, в течение 2022-2023 годов чиновник безосновательно начислял и выплачивал заработную плату одному из работников аппарата Киевсовета. При этом известно, что этот работник с июля 2022 года был мобилизован в Вооруженные силы Украины и получал денежное обеспечение как военнослужащий. Несмотря на это, зарплата из городского бюджета продолжала поступать ему ежемесячно, что привело к убыткам государству в размере около 700 тысяч гривен.

Кроме того, подозреваемый чиновник обращался с письмом в Киевскую городскую военно-гражданскую администрацию с просьбой временно откомандировать мобилизованного работника для выполнения служебных обязанностей в Киевсовете. Как выяснилось, мужчина в воинскую часть не прибыл и не выполнял никаких задач, связанных с обороной страны. Его действия квалифицировали как уклонение от военной службы - сейчас обвинительный акт в отношении него находится на рассмотрении в суде.

Расследование продолжается под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Напомним, в Киеве 37-летний мужчина обокрал банкоматы и обменники более чем на 16 млн гривен.

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Киевсовет подозрение прокуратура уклонение от службы бюджетные деньги уголовное дело Чиновник
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