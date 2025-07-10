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Посадовця підозрюють у службовій недбалості, пособництві та причетності до ухилення від військової служби

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Київська міська прокуратура спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому секретарю Київради, який також обіймав посаду заступника міського голови та був депутатом IX скликання. Йому інкримінують кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, упродовж 2022-2023 років чиновник безпідставно нараховував та виплачував заробітну плату одному з працівників апарату Київради. При цьому відомо, що цей працівник із липня 2022 року був мобілізований до Збройних сил України та отримував грошове забезпечення як військовослужбовець. Попри це, зарплата з міського бюджету продовжувала надходити йому щомісяця, що призвело до збитків державі у розмірі близько 700 тисяч гривень.

Крім того, підозрюваний посадовець звертався з листом до Київської міської військово-цивільної адміністрації з проханням тимчасово відрядити мобілізованого працівника для виконання службових обов'язків у Київраді. Як з'ясувалося, чоловік до військової частини не прибув і не виконував жодних завдань, пов'язаних з обороною країни. Його дії кваліфікували як ухилення від військової служби - наразі обвинувальний акт стосовно нього перебуває на розгляді в суді.

Розслідування триває під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, у Києві 37-річний чоловік обікрав банкомати та обмінники на понад 16 млн гривень.