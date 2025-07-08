фото: Офис Генерального прокурора

Прокуроры завершили расследование по делу о хищении почти 9 млн грн во время обновления трамвайной линии в Киеве

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении двух бывших руководителей коммунальных предприятий и владельца частной компании, подозреваемых в присвоении почти 9 миллионов гривен во время реконструкции трамвайной линии в Киеве. Им инкриминируют мошенничество и служебный подлог по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия заместитель генерального директора одного из коммунальных предприятий столицы вместе с руководителем структурного подразделения заключили соглашение с частным обществом о разработке проектной документации для реконструкции трамвайного пути в Деснянском районе. На счет частной фирмы было перечислено около 9 миллионов гривен. Однако оказалось, что коммунальное предприятие уже закупало аналогичные работы для этого же объекта раньше.

Кроме того, проектная документация, предоставленная частным обществом, содержала поддельные подписи экспертов и специалистов, что свидетельствует о фальсификации документов. Это подтверждает факт служебного подлога, за который также выдвинуты обвинения.

Расследование по этому делу провело Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Дело передано в суд для окончательного рассмотрения и вынесения решения.

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