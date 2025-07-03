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03 июля 2025, 14:53

В ТЦК объяснили, как работает система штрафов для военнообязанных

03 июля 2025, 14:53
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фото: иллюстративное
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Даже за несколько нарушений правил военного учета военнообязанный получит лишь один штраф – за самое серьезное из них

Об этом сообщил начальник юридической службы Херсонского ТЦК и СП, майор юстиции Сергей Мягенький в эфире телемарафона, передает RegioNews.

Военнообязанный может быть привлечен к ответственности только за самое тяжелое нарушение, даже если одновременно зафиксировано несколько административных проступков.

Как пояснил представитель ТЦК, согласно статье 36 Кодекса Украины об административных правонарушениях, каждое нарушение воинской обязанности (например, несвоевременное обновление учетных данных, неявка по повестке или отказ проходить повторное ВЛК) фиксируется отдельно.

Мягенький также напомнил, что как по статье 210, так и по 2101 КУоАП предусмотрен одинаковый минимальный штраф - 17 тысяч гривен. В случае нескольких нарушений сумма не умножается, а применяется только одно наказание внутри санкции.

Напомним, с 2025 года на военный учет обязаны стать все граждане мужского пола, которым исполнится 17 лет. За нарушение сроков предусмотрен штраф. С 17 апреля 2025 года действует также норма о скидке 50% на штрафы ТЦК, однако воспользоваться ею можно только при определенных условиях.

Ранее сообщалось, что в Одесской области пограничники задержали мужчину, который на лодке пытался попасть в Молдову.

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