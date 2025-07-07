ВСУ успешно атаковали российский завод, производящий антенны для "шахедов" и КАБов
В ночь на 5 июля Силы обороны Украины атаковали важный объект ВПК России в городе Чебоксары на территории Чувашской республики. Речь идет о мощностях предприятия АО "ВНИИР-Прогресс"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Спецоперацию реализовали подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
Атакован объект военно-промышленного комплекса РФ, производящий навигационное оборудование. Завод обеспечивает производство адаптивных антенн "Комета", используемых в ударных БпЛА типа "Shahed", унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ), а также другом высокоточном вооружении.
"Подтверждено, что средства поражения достигли района цели. Результаты уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, 1 июля Силы обороны поразили российский завод "Купол", производящий зенитные ракетные комплексы.