14:50  06 июля
СМИ показали последствия удара по зданию ТЦК в Кременчуге
14:15  06 июля
Смертельное ДТП в Киеве: мотоциклист на большой скорости влетел в BMW
15:20  06 июля
Россияне убили гражданского в пригороде Херсона
UA | RU
UA | RU
07 июля 2025, 03:00

ВСУ успешно атаковали российский завод, производящий антенны для "шахедов" и КАБов

07 июля 2025, 03:00
Читайте також українською мовою
фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 5 июля Силы обороны Украины атаковали важный объект ВПК России в городе Чебоксары на территории Чувашской республики. Речь идет о мощностях предприятия АО "ВНИИР-Прогресс"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Спецоперацию реализовали подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Атакован объект военно-промышленного комплекса РФ, производящий навигационное оборудование. Завод обеспечивает производство адаптивных антенн "Комета", используемых в ударных БпЛА типа "Shahed", унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ), а также другом высокоточном вооружении.

"Подтверждено, что средства поражения достигли района цели. Результаты уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 июля Силы обороны поразили российский завод "Купол", производящий зенитные ракетные комплексы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война оборудование оккупанты ВСУ Генштаб Завод атака Силы беспилотных систем
Зеленский ввел "особые" санкции против России, бьющие по финансовым схемам
06 июля 2025, 17:25
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: скольких оккупантов ликвидировали за сутки
06 июля 2025, 13:44
Ночью украинская ПВО приземлила более 100 российских дронов
06 июля 2025, 11:35
Все новости »
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
Бригада "Месть" сожгла укрытия и пехоту оккупантов в Донецкой области
07 июля 2025, 04:30
В реке на Запорожье утонул мужчина
07 июля 2025, 03:55
Теракт в Одессе: правоохранители задержали подрывника авто
07 июля 2025, 02:25
На Запорожье россияне атаковали комбайн, работавший в поле
07 июля 2025, 01:20
На Черниговщине в Десне утонул рыбак
07 июля 2025, 00:15
Взрыв в Киеве: Кличко сообщил, что произошло
06 июля 2025, 18:15
Зеленский ввел "особые" санкции против России, бьющие по финансовым схемам
06 июля 2025, 17:25
В Житомирской области утонул 4-летний мальчик
06 июля 2025, 16:59
Войска РФ ударили по Константиновке и Дружковке: погибли 5 человек
06 июля 2025, 16:25
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Михаил Ткач
Виктор Шлинчак
Все блоги »