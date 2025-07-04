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04 июля 2025, 01:35

Масштабный пожар в Тернопольской области: горела хлебопекарня

04 июля 2025, 01:35
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фото: ГСЧС Украины в Тернопольской области
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Пожар произошел 2 июля в городе Бучач Чертковского района. Пожарным удалось спасти здание от сокрушительного огня

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Тернопольской области, передает RegioNews.

Оказалось, что масштабный пожар возник в помещении хлебопекарни местного предприятия на улице Галицкой около 16:25.

Огонь быстро охватил крышу здания на площади в 400 квадратных метров. Пожар ликвидировали около 30 чрезвычайников.

"Спасателям удалось оперативно спасти здание хлебопекарни от полного уничтожения, а также защитить от огня два соседних сооружения", - сообщили в ГСЧС.

В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания.

Напомним, ранее в селе Любарцы Киевской области загорелась частная пекарня.

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