Масштабный пожар в Тернопольской области: горела хлебопекарня
Пожар произошел 2 июля в городе Бучач Чертковского района. Пожарным удалось спасти здание от сокрушительного огня
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Тернопольской области, передает RegioNews.
Оказалось, что масштабный пожар возник в помещении хлебопекарни местного предприятия на улице Галицкой около 16:25.
Огонь быстро охватил крышу здания на площади в 400 квадратных метров. Пожар ликвидировали около 30 чрезвычайников.
"Спасателям удалось оперативно спасти здание хлебопекарни от полного уничтожения, а также защитить от огня два соседних сооружения", - сообщили в ГСЧС.
В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания.
Напомним, ранее в селе Любарцы Киевской области загорелась частная пекарня.
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