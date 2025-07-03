Разведывательный дрон почти 40 минут кружил над Киевом: эксперты предупреждают об угрозе новых атак

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Об этом сообщают мониторинговые Телеграммы-каналы, передает RegioNews.

Над Киевом почти 40 минут кружил разведывательный беспилотник, что вызвало беспокойство экспертов по поводу возможных новых атак. Дрон за это время успел сделать много снимков столицы, в том числе с обоих берегов Днепра, после чего улетел в сторону Броваров. Похожая ситуация уже имела место недавно перед массированными обстрелами Киева, что придает тревогу нынешнему случаю.

Специалисты отмечают, что врагам понадобится время для анализа полученных данных, однако этот инцидент следует рассматривать как сигнал повышенной бдительности. Местные мониторы призывают жителей быть внимательными в ближайшие дни и не игнорировать тревоги.

Разведывательный БПлА долго кружил над городом, охватив почти всю его территорию. Его высота полета усложняет уничтожение, поэтому даже авиация поднялась для попытки обезвреживания.

Отметим, что в Киеве более двух часов длился режим воздушной тревоги. За последнее время фиксировались серии запусков вражеских беспилотников по нескольким направлениям, что усиливает риск новых атак на столицу и другие регионы.

Ранее сообщалось о выстреле в 15 см от ребенка: в Киеве мужчина открыл огонь по авто волонтеру – его задержали.