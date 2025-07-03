Над Киевом сбили вражеский дрон

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Об этом начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил в Телеграмме, передает RegioNews.

"Сбивание вражеского дрона подтверждено. Обломки обнаружены на открытой территории в Соломенском районе. Предварительно – без последствий", - отметил он.

В то же время Ткаченко предупредил, что вражеские БПЛА уже заходят в Киевскую область.

Ранее мы сообщали, что в Киевскую область летят более 20 "Шахедов".