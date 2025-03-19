Народный депутат Юрий Бойко приобрел более 1000 квартир в Киеве

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Окружение нардепа Юрия Бойко через инвестиционный фонд "Хантер" получило не менее 1107 квартир в столице

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на расследование Hromadske.

Журналисты выяснили, что фонд "Хантер" контролирует кипрская компания KOTRYNA HOLDING Ltd., владельцем которой украинец Павел Якубенко. Этот человек фигурировал в ряде компаний, связывающих с эксрегионалом Бойко.

Фонд приступил к инвестированию в жилую недвижимость 10 лет назад. Первый проект, в который он вложил средства – ЖК "Французский квартал 2". В 2017 году инвестиционная активность выросла – фонд начал вкладывать в строительство ЖК "Камертон" и ЖК "Welcome Home на Ревуцкого".

В общей сложности, по подсчетам журналистов, окружение Бойко получило по меньшей мере 1107 квартир, а общий объем инвестиций мог превысить 70 миллионов долларов или 2,8 миллиарда гривен по текущему обменному курсу.

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