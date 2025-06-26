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26 июня 2025, 13:59

В Киеве правоохранители разоблачили подпольный завод по производству алкогольных напитков

26 июня 2025, 13:59
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фото: Бюро экономической безопасности
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БЭБ разоблачило в Киеве группу лиц, которые незаконно производили алкогольные напитки, а также транспортировали, хранили и продавали оптовыми партиями спирт

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Стражи порядка установили, что грузовые автомобили, которые использовались для хранения спирта, были оснащены специальными резервуарами и оборудованием. Сами же алкогольные напитки производились в гаражном помещении. В последствии нелегальный подакцизный товар продавали на столичных рынках.

В результате проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли более 32 тысяч литров спирта, три грузовых автомобиля, оборудования и готовые к продаже напитки.

Примерная стоимость изъятого имущества составляет более 7 миллионов гривен.

Напомним, в Киевской области будут судить злоумышленников, организовавших сеть нелегальных игорных заведений.

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