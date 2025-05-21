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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Задержаны три фигуранта, которые торговали личными данными украинцев с закрытой базы Государственной налоговой службы. К схеме были причастны двое работников ГНС 24 и 25 лет. Они копировали служебную информацию о физических и юридических лицах и передавали ее 30-летнему безработному товарищу из Черновицкой области, продававшему данные через хакерский форум в DarkNet.

Стоимость "заказа" составляла 100-300 долларов. Расчет проводили в криптовалюте, а полученные средства дельцы распределяли между собой.

Схему разоблачили следователи полиции Киева вместе с сотрудниками СБУ и при содействии руководства ГНС. Во время обысков изъяли технику и носители с поличным.

Всем фигурантам сообщили о подозрении. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщается, что в Днепре правоохранитель снимал военнообязанных с базы розыска ТЦК за взятку.